В трёх школьных классах в Симферополе введён карантин

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В трёх школьных классах в Симферополе введён карантин в связи с коронавирусной инфекцией.
В трёх школьных классах в Симферополе введён карантин
  • © Александр Кряжев
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости Крым со ссылкой на данные пресс-службы Министерства образования, науки и молодёжи РК.

«В связи с недопущением распространения новой коронавирусной инфекции на карантин закрыты три класса в общеобразовательных учреждениях города», — цитирует издание сообщение ведомства.

В Минобразования РК уточнили, что речь идёт о школах №44, 21 и лицее №1.

Как сообщал ранее портал «Реальное время», в Роспотребнадзоре Татарстана прокомментировали ситуацию в школах на фоне коронавируса.

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