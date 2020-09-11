Небензя: инцидент с Навальным наводит на мысли о постановочной игре

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Ситуация вокруг Алексея Навального наводит на мысли о грязной постановочной игре, заявил постпред России при ООН Василий Небензя.
Небензя: инцидент с Навальным наводит на мысли о постановочной игре
  • globallookpress.com

«Весь этот инцидент не может не наводить на мысли о какой-то грязной постановочной игре. Это ведёт нас к риторическому вопросу: кому это выгодно, тот это и сделал», — цитирует его ТАСС на заседании Совета Безопасности ООН по вопросу ликвидации сирийского химического оружия.

Небензя назвал парадоксальной ситуацию, когда от России требуют провести расследование, но отказываются от сотрудничества с российскими правоохранительными органами и медиками. 

«Группа известных российских врачей предложила немецким коллегам обсудить вместе доступные данные о здоровье Алексея Навального. Но опять же это было отвергнуто... Мы видим парадоксальную ситуацию... как мы можем продвинуться, если немецкая сторона отказывается сотрудничать?» — цитирует постпреда РИА Новости.

Небензя также заверил, что Москва наиболее заинтересована в выяснении обстоятельств произошедшего с Навальным и призвал ФРГ предоставить имеющиеся данные для начала расследования инцидента.

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что ФРГ не отвечает на запросы российской стороны по ситуации вокруг госпитализации Навального.

2 сентября в ФРГ сообщили, что результаты токсикологического исследования специальной лаборатории Вооружённых сил Германии показали наличие в образцах, взятых у Навального, химического нервно-паралитического отравляющего вещества из группы «Новичок».

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