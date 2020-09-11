Небензя: Россия заинтересована в выяснении инцидента с Навальным

Постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что Москва наиболее заинтересована в выяснении обстоятельств произошедшего с Алексеем Навальным и призвал ФРГ предоставить имеющиеся данные для начала расследования инцидента.

«Что касается дела Алексея Навального, мы являемся стороной, наиболее заинтересованной в том, чтобы узнать, что произошло... Но мы не получили от Германии каких-либо доказательств, которые позволили бы нам сделать заключение, что это было преступление, попытка отравления, и таким образом начать расследование», — приводит его слова на заседании СБ ООН РИА Новости.

Небензя отметил, что «даже первокурсник юридического вуза знает, что любому расследованию должны предшествовать свидетельства и факты».

Он также напомнил, что омские врачи, в отличие от немецкой лаборатории, не нашли в результатах анализов Навального каких-либо химических субстанций.

Постпред подчеркнул, что запрос России о предоставлении Германией результатов анализов Навального является абсолютно легитимным в данных обстоятельствах и должен быть удовлетворён в соответствии с договорённостями между двумя странами.

«Несколько дней назад нам сказали, что так как образцы исследовали в институте бундесвера, с нами не будут делиться какой-либо информацией, так как она может позволить России узнать, как много бундесвер знает о химических веществах. Затем мы услышали, что результаты засекречены. Как мы должны это интерпретировать?» — поинтересовался Небензя.

При этом, по его словам, ФРГ поделилась данными выводами со своими союзниками.

«И теперь мы слышим не просто призывы предоставить объяснения и провести расследование. Мы даже слышим требования сознаться и признать вину. Но это идёт вразрез с верховенством закона, которое вы как будто защищаете», — указал постпред.

В связи с этим он призвал германскую сторону «положить факты на стол» и начать обмен мнениями.

Постпреды США, Великобритании, Бельгии, Германии и Эстонии на заседании СБ ООН призвали Россию провести «полное и прозрачное» расследование инцидента с Навальным.

2 сентября в ФРГ сообщили, что результаты токсикологического исследования специальной лаборатории Вооружённых сил Германии показали наличие в образцах, взятых у Навального, химического нервно-паралитического отравляющего вещества из группы «Новичок».