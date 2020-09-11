Учащимся из-за COVID-19 дома детям предложили дать скидку на интернет

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Дмитрий Рункевич
Депутат Госдумы Иван Сухарев предложил предоставлять скидку до 50% за услуги интернета для семей, чьи дети вынуждены учиться из дома. Копия письма на имя главы Минкомсвязи Максута Шадаева есть в распоряжении RT.
Учащимся из-за COVID-19 дома детям предложили дать скидку на интернет
  • РИА Новости

В своём обращении законодатель напомнил, что 1 сентября школьники и студенты вернулись в свои учебные заведения. Однако в ряде регионов на фоне увеличения числа новых случаев заболевания COVID-19 были приняты локальные решения о переводе на дистанционное обучение.

При этом семьи учеников, вынужденных обучаться из дома, оплачивают интернет, то есть берут на себя расходы по организации дистанционного обучения.

«В связи с этим прошу Вас рассмотреть возможность создания механизма компенсации из федерального бюджета расходов на оплату услуг подключения к сети интернет семьям, чьи дети вынуждены проходить дистанционное обучение в общеобразовательных, средних, среднеспециальных и высших учебных заведениях, в виде скидки до 50% от используемого тарифа, но не более 500 рублей в месяц», — говорится в тексте обращения.

Ранее депутат Госдумы Василий Власов предложил обеспечить школьников и студентов средствами индивидуальной защиты.

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