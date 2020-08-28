В Родительском комитете оценили перевод родительских собраний в онлайн

Председатель Национального родительского комитета, член Общественной палаты России Ирина Волынец прокомментировала RT информацию о переводе родительских собраний в школах в онлайн-формат.

«Вполне вероятно, что данная форма останется и в дальнейшем не как единственное правило проведения собраний, но и в случае, когда его нужно провести по плану, нет моментов, которые обязательно нужно обсуждать при всех... Большинство родителей восприняли эту новость с удовольствием», — рассказала Волынец.

Она также отметила, что онлайн-формат родительских собраний более удобный с организационной точки зрения.

«В дистанционном формате даже больше родителей смогут принимать участие, чем очно, потому что не всегда все могут уйти с работы в это время. Иногда на собрание приходит только один родитель, а в дистанционном формате могут принимать участие оба родителя, бабушки и дедушки, что важно при воспитании ребёнка, чтобы все члены семьи были в курсе происходящего», — добавила председатель Национального родительского комитета.

По её словам, недостатки таких онлайн-собраний можно компенсировать с помощью личных встреч родителей и преподавателей.

«Понятно, что хочется познакомиться с учителем лично, посмотреть ему в глаза. Или ребёнок переходит в пятый класс, когда меняется классный руководитель. Но это можно сделать, когда ребёнка отводят в школу, также никто не отменял персональные встречи учителей и родителей в случае, если возникают актуальные вопросы», — напомнила Волынец.

Ранее начальник отдела организации надзора по гигиене детей и подростков Роспотребнадзора Галина Яновская сообщила о том, что родительские собрания в школах будут проводиться в онлайн-режиме.