В Подмосковье рассказали о регламенте школьных торжественных линеек

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв рассказал о регламенте школьных торжественных линеек в регионе.

«Мы смотрим, что погода великолепная. Я надеюсь, что все дети — и первоклашки, те кто заканчивает школу, вся школа соберётся вместе, и наконец-то обнимут друг друга, увидят своих учителей и вновь вернутся в свои классы», — цитирует телеканал «360» губернатора области.

В этом году подмосковные школы примут около 950 тысяч учеников. По словам главы региона, все готово для проведения торжественных линеек. Обучение будет очным.

Воробьёв отметил, что будут соблюдены все санитарные меры.

Ранее, как сообщала НСН, председатель комитета Совета Федерации по социальной политике Инна Святенко прокомментировала ситуацию с началом учебного года.