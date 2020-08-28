Родительские собрания в школах переведут в онлайн-формат

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Родительские собрания в школах будут проводиться в онлайн-режиме, заявила начальник отдела организации надзора по гигиене детей и подростков Роспотребнадзора Галина Яновская.

«Все собрания переходят пока в режим онлайн и в дистанционные форумы», — цитирует РИА Новости Яновскую.

Ранее, как сообщал телеканал «360», губернатор Московской области Андрей Воробьёв рассказал о регламенте школьных торжественных линеек в регионе.

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