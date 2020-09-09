СК завершил расследование против экс-мэра Норильска о разливе топлива
- © РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Уголовное дело против него было возбуждено в июне. Ахметчин обвиняется в халатности (ч. 1 ст. 293 УК России).
Как считает следствие, бывший глава города узнал об утечке более 21 тыс. тонн нефтепродуктов с 29 по 31 мая, однако своевременно не ввёл режим чрезвычайной ситуации и не организовал проведение ликвидационных работ.
«Бездействие Ахметчина привело к увеличению вреда, нанесённого почве и водным объектам на обширной территории региона», — заявили в СК.
Уголовное дело направлено в Генеральную прокуратуру.
29 мая на ТЭЦ-3, принадлежащей «Норникелю», произошёл разлив дизтоплива. Площадь загрязнения, по данным прокуратуры, составила 180 тыс. кв. м. После ЧП было возбуждено четыре уголовных дела.
Росприроднадзор оценивает ущерб, нанесённый экологии разливом топлива, почти в 148 млрд рублей.