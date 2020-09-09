СК завершил расследование против экс-мэра Норильска о разливе топлива

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Следственный комитет завершил расследование против бывшего мэра Норильска Рината Ахметчина по делу об аварии на ТЭЦ-3, где в конце мая произошёл разлив дизельного топлива.
СК завершил расследование против экс-мэра Норильска о разливе топлива
  • © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

Уголовное дело против него было возбуждено в июне. Ахметчин обвиняется в халатности (ч. 1 ст. 293 УК России).

Как считает следствие, бывший глава города узнал об утечке более 21 тыс. тонн нефтепродуктов с 29 по 31 мая, однако своевременно не ввёл режим чрезвычайной ситуации и не организовал проведение ликвидационных работ.

«Бездействие Ахметчина привело к увеличению вреда, нанесённого почве и водным объектам на обширной территории региона», — заявили в СК.

Уголовное дело направлено в Генеральную прокуратуру.

29 мая на ТЭЦ-3, принадлежащей «Норникелю», произошёл разлив дизтоплива. Площадь загрязнения, по данным прокуратуры, составила 180 тыс. кв. м. После ЧП было возбуждено четыре уголовных дела.

Росприроднадзор оценивает ущерб, нанесённый экологии разливом топлива, почти в 148 млрд рублей.

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