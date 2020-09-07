Диетолог оценила пользу окрошки

Короткая ссылка
Специалист по оздоровлению, натуропат Ольга Бурлакова оценила пользу окрошки.
Диетолог оценила пользу окрошки
  • © upload.wikimedia.org

«Традиционная окрошка делается с квасом, но полезнее именно окрошка на кефире. Всё дело в картофеле, который входит в состав окрошки. Сочетание картофеля и кваса стимулирует к перееданию. Таким образом, человек довольно быстро ощущает, что он снова голоден, появляется желание есть снова», — заявила она в беседе с ФАН.

По её словам, квас сам по себе богат витаминами и макроэлементами, но в массовом производстве его изготавливают с большим количеством сахара, добавок и красителей.

Ранее диетолог, кандидат медицинских наук Маргарита Королёва в беседе с НСН дала рекомендации по дезинфекции продуктов.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить