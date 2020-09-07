Диетолог оценила пользу окрошки

Специалист по оздоровлению, натуропат Ольга Бурлакова оценила пользу окрошки.

«Традиционная окрошка делается с квасом, но полезнее именно окрошка на кефире. Всё дело в картофеле, который входит в состав окрошки. Сочетание картофеля и кваса стимулирует к перееданию. Таким образом, человек довольно быстро ощущает, что он снова голоден, появляется желание есть снова», — заявила она в беседе с ФАН.

По её словам, квас сам по себе богат витаминами и макроэлементами, но в массовом производстве его изготавливают с большим количеством сахара, добавок и красителей.

Ранее диетолог, кандидат медицинских наук Маргарита Королёва в беседе с НСН дала рекомендации по дезинфекции продуктов.