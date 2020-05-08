Диетолог дала рекомендации по дезинфекции продуктов

Диетолог, кандидат медицинских наук Маргарита Королёва дала рекомендации по дезинфекции продуктов.

По её словам, продукты необходимо подвергать термической обработке, чтобы гарантированно избавиться от вредных патогенных факторов.

«Овощи нужно тщательно промывать водой. Что касается зелени, ёмкость с ней надо наполнять водой и обязательно добавлять перекись водорода — достаточно одной столовой ложки на три литра. Держать не менее двух с половиной — трёх минут, потом зелень дополнительно тщательно промыть проточной водой перед тем, как положить на стол», — отметила специалист в беседе с НСН.

По её словам, упаковки можно промывать как полуспиртовыми растворами, так и хлорсодержащими.

Ранее Маргарита Королёва в беседе с URA.RU рассказала, как сохранить форму во время режима самоизоляции.