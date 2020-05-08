Диетолог дала рекомендации по дезинфекции продуктов
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По её словам, продукты необходимо подвергать термической обработке, чтобы гарантированно избавиться от вредных патогенных факторов.
«Овощи нужно тщательно промывать водой. Что касается зелени, ёмкость с ней надо наполнять водой и обязательно добавлять перекись водорода — достаточно одной столовой ложки на три литра. Держать не менее двух с половиной — трёх минут, потом зелень дополнительно тщательно промыть проточной водой перед тем, как положить на стол», — отметила специалист в беседе с НСН.
По её словам, упаковки можно промывать как полуспиртовыми растворами, так и хлорсодержащими.
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