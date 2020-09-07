Мурашко рассказал о новой стадии вакцинации добровольцев от COVID-19

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Глава Минздрава России Михаил Мурашко рассказал о вакцинации добровольцев от коронавирусной инфекции в рамках пострегистрационной стадии исследований.
Мурашко рассказал о новой стадии вакцинации добровольцев от COVID-19
  • РИА Новости

«На этой неделе начнётся вакцинация тех добровольцев, которые войдут в клиническое исследование третьей фазы», — цитирует его РИА Новости.

Ранее Собянин рассказал о пострегистрационных испытаниях вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19.

4 сентября заместитель директора центра имени Гамалеи по научной работе Денис Логунов сообщил, что вакцина от коронавирусной инфекции COVID-19 «Спутник V» доставлена в медицинские центры, где в ближайшее время начнётся вакцинация добровольцев.

Доктор биологических наук, профессор МГУ имени М.В. Ломоносова Алексей Аграновский в беседе с ФАН прокомментировал разработку вакцины от COVID-19 российскими учёными.

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