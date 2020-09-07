Названы самые лучшие смотровые площадки Москвы

Красивые панорамные виды на Москву и её природные ландшафты можно найти в «Парке Горького», музее-усадьбе «Царицыно» и парке «Северное Тушино».

Об этом пишет «Вечерняя Москва».

Площадка на крыше главного входа в «Парк Горького» считается одной из самых популярных у любителей городских пейзажей. Она находится на высоте 17 м и открывает вид на Воробьёвы горы, здание Президиума РАН и Шуховскую башню.

Специальная смотровая площадка есть в ландшафтном парке «Митино». Для фотозоны там установлена деревянная рамка, подсвечивающаяся в тёмное время суток.

Сфотографироваться на фоне музея-заповедника «Царицыно» можно с самой видовой точки — павильона «Миловида». Он находится на крутом берегу Верхнего Царицынского пруда.

В рейтинг самых популярных мест для фотографирования попали Ленинградский мост и акватория Химкинского водохранилища, вид на которые открывается из парка «Северное Тушино», Круглый пруд в Измайловском парке и западная часть парка 50-летия Октября, откуда просматриваются Новые Олимпийские пруды.

Ранее сайт «Москва 24» сообщал, что рабочие места в парках Москвы с розетками и доступом к Wi-Fi — коворкинги — стали пользоваться особенным спросом у самозанятых и работающих удалённо горожан.