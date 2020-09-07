Попова назвала долю переболевших коронавирусом россиян

Более чем у 0,6% россиян с 1 января 2020 года был подтверждён коронавирус, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«Сегодня в России чуть больше 0,6% от всего населения, которые имеют подтверждение новой коронавирусной инфекции за прошедшие месяцы с 1 января текущего года», — приводит её слова ТАСС.

По последним данным оперативного штаба, в России зафиксировано 1 030 690 случаев заболевания, скончался 17 871 пациент с COVID-19.

Всего в стране проведено более 38,7 млн тестов на выявление инфекции, под меднаблюдением остаются 210 523 человека.