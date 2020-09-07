В России проведено более 38,7 млн тестов на коронавирус

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Более 38,7 млн тестов на выявление коронавирусной инфекции проведено в России, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.
В России проведено более 38,7 млн тестов на коронавирус
  • Reuters
  • © RDIF

Отмечается, что под медицинским наблюдением остаются 210 523 человека.

За сутки в России проведено 270 тыс. тестов на коронавирус.

По последним данным оперштаба, всего в стране выявлено 1 025 505 случаев COVID-19.

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