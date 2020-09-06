В России зарегистрировано 5195 новых случаев коронавируса за сутки
- Reuters
У 22,2 % новых инфицированных заболевание проходит в бессимптомной форме.
Накануне в России выявили 5205 случаев коронавируса.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что, хотя некоторые в настоящее время «говорят о второй волне пандемии, на самом деле это не вторая волна — это прохождение первой волны разными регионами».
Академик РАН, депутат Госдумы Геннадий Онищенко в беседе с ФАН оценил возможное влияние туризма на ситуацию с пандемией коронавирусной инфекции.