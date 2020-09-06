В России зарегистрировано 5195 новых случаев коронавируса за сутки

В России за сутки зарегистрировано 5195 новых заболевших коронавирусной инфекцией в 84 регионах. Всего в стране выявлено 1 025 505 случаев COVID-19, передаёт оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с вирусом.

У 22,2 % новых инфицированных заболевание проходит в бессимптомной форме.

Накануне в России выявили 5205 случаев коронавируса.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что, хотя некоторые в настоящее время «говорят о второй волне пандемии, на самом деле это не вторая волна — это прохождение первой волны разными регионами».

Академик РАН, депутат Госдумы Геннадий Онищенко в беседе с ФАН оценил возможное влияние туризма на ситуацию с пандемией коронавирусной инфекции.