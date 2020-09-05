Собянин оценил ситуацию с коронавирусом в России

Мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 24» оценил ситуацию с коронавирусной инфекцией COVID-19 в России.

Он отметил, что в настоящее время «говорят о второй волне пандемии, на самом деле это не вторая волна — это прохождение первой волны разными регионами».

По его словам, «одни регионы прошли, как Москва, в основном эту ситуацию».

«Она не исчезла, но максимальные значения ушли. Другие регионы только подступились, третьи регионы находятся в эпицентре пандемии», — заявил Собянин.

Мэр отметил, что важна «настройка по регионам и иногда даже по городам и муниципалитетам».

Ранее сообщалось, что в России за сутки выявили 5205 случаев коронавирусной инфекции. Общее число зафиксированных в стране случаев COVID-19 — 1 020 310.

Депутат законодательного собрания Санкт-Петербурга Игорь Высоцкий в беседе с Nation News оценил важность дисциплины при снятии ограничительных мер по коронавирусу.