В России за сутки скончался 51 пациент с коронавирусом

В России за сутки зафиксирован 51 летальный исход, связанный с коронавирусной инфекцией. Всего за время пандемии в стране умер 17 871 пациент с COVID-19.

РИА Новости

Накануне скончался 61 пациент с коронавирусом. Ранее вирусолог Александр Гинцбург в беседе с Nation News прокомментировал ситуацию с хроническими заболеваниями на фоне коронавируса.