В России за сутки скончался 51 пациент с коронавирусом
В России за сутки зафиксирован 51 летальный исход, связанный с коронавирусной инфекцией. Всего за время пандемии в стране умер 17 871 пациент с COVID-19.
- РИА Новости
Накануне скончался 61 пациент с коронавирусом.
Ранее вирусолог Александр Гинцбург в беседе с Nation News прокомментировал ситуацию с хроническими заболеваниями на фоне коронавируса.
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