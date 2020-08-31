В России стартует второй этап исследования иммунитета к коронавирусу

Второй этап исследования популяционного иммунитета к коронавирусу стартует в понедельник, 31 августа, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.

«С 31.08.2020 стартует второй этап исследовательского проекта по оценке уровня популяционного иммунитета к COVID-19 среди населения России», — говорится в сообщении.

Как отмечается, он начнётся в четырёх регионах — Санкт-Петербурге, Хабаровском крае, Ленинградской и Тюменской областях, а в дальнейшем будет распространён и на другие субъекты.

Ранее президент России Владимир Путин рассказал, что в восьми регионах страны популяционный иммунитет к COVID-19 превысил 25%.