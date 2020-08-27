Путин рассказал о популяционном иммунитете к коронавирусу в регионах

В восьми российских регионах популяционный иммунитет к коронавирусу превысил 25%, заявил президент России Владимир Путин.

«Мы проводим много исследований, в том числе и на так называемый массовый иммунитет, или популяционный иммунитет. Уже ясно, что в восьми регионах Российской Федерации этот популяционный иммунитет превысил 25%», — сказал Путин в интервью на телеканале «Россия 24».

Ранее Минздрав России выдал НИЦ имени Гамалеи разрешение на проведение пострегистрационных исследований вакцины от COVID-19.

Гинцбург также отмечал, что гражданский оборот вакцины от COVID-19 может начаться спустя месяц после старта третьего, пострегистрационного этапа исследований препарата.

Вирусолог доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн в беседе с НСН рассказал о возможных вариантах развития ситуации с COVID-19.