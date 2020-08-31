Роспотребнадзор рассказал об иммунитете к коронавирусу в регионах

В 11 российских регионах уровень популяционного иммунитета к коронавирусу превысил 20%, сообщается на сайте Роспотребнадзора.

Как отмечается, в рамках первого этапа — с июня по август — были обследованы более 71,8 тыс. человек в 26 субъектах Федерации.

«По итогам исследования в 11 регионах уровень популяционного иммунитета составил более 20%», — говорится в сообщении.

При этом максимальные показатели установлены у детей дошкольного (1—6 лет) и раннего школьного (7—13 лет) возраста.

Также выяснилось, что в социально-профессиональной структуре населения самый стойкий иммунитет к COVID-19 — у работников здравоохранения и образования.

В понедельник, 31 августа, в России стартует второй этап исследования.