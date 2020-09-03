Диетолог дала рекомендации по употреблению чая

Диетолог Елена Соломатина дала рекомендации по употреблению чая.

«Чай — напиток весьма полезный, и практически нет ограничений. Но людям с повышенной нервной возбудимостью много чая пить не стоит, особенно крепко заваренного. Степень заварки играет большую роль», — заявила она в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

Как пояснила эксперт, в чае содержится кофеин, и нередко его больше в зелёном чае. Кроме того, в напитке есть витамины, антиоксиданты.

По словам Соломатиной, желательно пить не больше четырёх чашек в день, но всё зависит от степени заварки, качества чая, переносимости напитка.

«Чтобы не употреблять его в больших количествах, многие выбирают травяные чаи, хотя это скорее не чаи, а травяные напитки. Они есть тонизирующие, расслабляющие, антисептические, иммуномодулирующие и другие», — добавила эксперт.

Ранее диетолог кандидат медицинских наук Маргарита Королёва в беседе с НСН дала рекомендации по дезинфекции продуктов.