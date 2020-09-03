Диетолог дала рекомендации по употреблению чая

Короткая ссылка
Диетолог Елена Соломатина дала рекомендации по употреблению чая.
Диетолог дала рекомендации по употреблению чая
  • Pixabay

«Чай — напиток весьма полезный, и практически нет ограничений. Но людям с повышенной нервной возбудимостью много чая пить не стоит, особенно крепко заваренного. Степень заварки играет большую роль», — заявила она в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

Как пояснила эксперт, в чае содержится кофеин, и нередко его больше в зелёном чае. Кроме того, в напитке есть витамины, антиоксиданты.

По словам Соломатиной, желательно пить не больше четырёх чашек в день, но всё зависит от степени заварки, качества чая, переносимости напитка.

«Чтобы не употреблять его в больших количествах, многие выбирают травяные чаи, хотя это скорее не чаи, а травяные напитки. Они есть тонизирующие, расслабляющие, антисептические, иммуномодулирующие и другие», — добавила эксперт.

Ранее диетолог кандидат медицинских наук Маргарита Королёва в беседе с НСН дала рекомендации по дезинфекции продуктов.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить