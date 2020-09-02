В Минздраве рассказали о требованиях к возрасту испытывающих вакцину

К пострегистрационным исследованиям российской вакцины от COVID-19 допускаются люди старше 18 лет. Как сообщил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов, верхнее возрастное ограничение не установлено.

«К участию в больших пострегистрационных клинических исследованиях вакцины «Гам-Ковид-Вак»... допущены граждане старше 18 лет. Верхнее ограничение по возрасту добровольцев протоколом исследования не установлено», — приводит РИА Новости его слова.

Ранее глава Министерства промышленности и торговли России Денис Мантуров заявил, что сделал прививку от коронавирусной инфекции.

Как сообщили в Минздраве, первые поставки вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19 «Спутник V» в России большими партиями начнутся в сентябре.

Вирусолог доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн в беседе с НСН рассказал о возможных вариантах развития ситуации с COVID-19.