В Минздраве рассказали о требованиях к возрасту испытывающих вакцину
- Reuters
«К участию в больших пострегистрационных клинических исследованиях вакцины «Гам-Ковид-Вак»... допущены граждане старше 18 лет. Верхнее ограничение по возрасту добровольцев протоколом исследования не установлено», — приводит РИА Новости его слова.
Ранее глава Министерства промышленности и торговли России Денис Мантуров заявил, что сделал прививку от коронавирусной инфекции.
Как сообщили в Минздраве, первые поставки вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19 «Спутник V» в России большими партиями начнутся в сентябре.
Вирусолог доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн в беседе с НСН рассказал о возможных вариантах развития ситуации с COVID-19.