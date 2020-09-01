В школах России сохранится привычный график каникул
- АГН «Москва»
- © Сергей Киселев
«Каникулы будут по тем графикам, которые школы планировали ранее. Это могут быть и так называемые модульные каникулы, и по четвертям», — цитирует ведомство ТАСС.
Ранее главный санитарный врач России Анна Попова рассказала об организации учебного процесса в школах.
Минпросвещения заявило, что новый учебный год в России не будет переноситься и традиционно начнётся 1 сентября.
Телеканал «360» сообщал, какие меры санитарной безопасности будут действовать в школах Московской области с 1 сентября.