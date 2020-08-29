Россияне купили туров по программе кешбэка на сумму 1,4 млрд рублей
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«У нас на данный момент предварительные итоги... У нас в целом покупок на 1,4 млрд рублей», — цитирует её ТАСС.
Догузова позитивно оценила результаты программы.
В первые дни начала акции россияне купили туров с кешбэком на 500 млн рублей. Программой воспользовались 50 тыс. россиян.
Программа кешбэка стартовала в ночь на 21 августа и продлилась до полуночи 28 августа.
Для получения компенсации тур необходимо было оплатить банковской картой МИР, поездка при этом должна быть продолжительностью не менее четырёх ночей и не дешевле 25 тыс. рублей.