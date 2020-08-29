Россияне купили туров по программе кешбэка на сумму 1,4 млрд рублей

Россияне приобрели туров по программе кешбэка, по предварительным оценкам, на сумму 1,4 млрд рублей, заявила глава Ростуризма Зарина Догузова.

«У нас на данный момент предварительные итоги... У нас в целом покупок на 1,4 млрд рублей», — цитирует её ТАСС.

Догузова позитивно оценила результаты программы.

В первые дни начала акции россияне купили туров с кешбэком на 500 млн рублей. Программой воспользовались 50 тыс. россиян.

Программа кешбэка стартовала в ночь на 21 августа и продлилась до полуночи 28 августа.

Для получения компенсации тур необходимо было оплатить банковской картой МИР, поездка при этом должна быть продолжительностью не менее четырёх ночей и не дешевле 25 тыс. рублей.