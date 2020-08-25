Россияне купили туров с кешбэком на 500 млн рублей в первые дни акции

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Россияне по состоянию на утро вторника, 25 августа, приобрели туров в рамках программы поддержки внутреннего туризма с возможностью частичного возврата средств более чем на 500 млн рублей, сообщила глава Ростуризма Зарина Догузова.
Россияне купили туров с кешбэком на 500 млн рублей в первые дни акции
  • РИА Новости

«Всего на утро вторника туристы приобрели туров и размещений в отелях более чем на 0,5 млрд рублей», — приводит её слова РИА Новости.

Она отметила, что туроператоры фиксируют трёхкратный рост бронирований по внутренним направлениям до конца года.

Повышенным спросом традиционно пользуются юг России (Крым и Краснодарский край), а также Московский регион, Санкт-Петербург и Ставропольский край.

Кроме того, наблюдается рост бронирований в Приморье, Башкирии, Татарстане, Нижегородской, Ярославской и Тверской областях.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин утвердил правила кешбэка за покупку туров по России. 

Программа стартовала в ночь на 21 августа и продлится неделю. Для получения компенсации тур необходимо оплатить банковской картой МИР, поездка должна быть продолжительностью не менее четырёх ночей и не дешевле 25 тыс. рублей.

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