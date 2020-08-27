Туры по России с кешбэком купили 50 тысяч человек

Программой кешбэка за туры по России уже воспользовались 50 тыс. россиян, сообщила глава Ростуризма Зарина Догузова.

«Программой уже воспользовалось около 50 тыс. человек, которые приобрели туров и размещений на 900 млн рублей», — цитирует Догузову ТАСС.

Она отметила, что всем участникам кешбэк успешно начисляется в течение пяти дней.

По её словам, самыми популярными направлениями стали Краснодарский край, Крым и Ставрополье.

Также популярны Московская и Тюменская области, Алтай, регионы вдоль Волги, Казань и Санкт-Петербург.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин утвердил правила кешбэка за покупку туров по России.

Программа стартовала в ночь на 21 августа и продлится неделю. Для получения компенсации тур необходимо оплатить банковской картой МИР, поездка должна быть продолжительностью не менее четырёх ночей и не дешевле 25 тыс. рублей.