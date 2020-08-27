Туры по России с кешбэком купили 50 тысяч человек

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Программой кешбэка за туры по России уже воспользовались 50 тыс. россиян, сообщила глава Ростуризма Зарина Догузова.
Туры по России с кешбэком купили 50 тысяч человек
  • Pixabay

«Программой уже воспользовалось около 50 тыс. человек, которые приобрели туров и размещений на 900 млн рублей», — цитирует Догузову ТАСС.

Она отметила, что всем участникам кешбэк успешно начисляется в течение пяти дней.

По её словам, самыми популярными направлениями стали Краснодарский край, Крым и Ставрополье.

Также популярны Московская и Тюменская области, Алтай, регионы вдоль Волги, Казань и Санкт-Петербург.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин утвердил правила кешбэка за покупку туров по России. 

Программа стартовала в ночь на 21 августа и продлится неделю. Для получения компенсации тур необходимо оплатить банковской картой МИР, поездка должна быть продолжительностью не менее четырёх ночей и не дешевле 25 тыс. рублей.

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