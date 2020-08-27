Туры по России с кешбэком купили 50 тысяч человек
- Pixabay
«Программой уже воспользовалось около 50 тыс. человек, которые приобрели туров и размещений на 900 млн рублей», — цитирует Догузову ТАСС.
Она отметила, что всем участникам кешбэк успешно начисляется в течение пяти дней.
По её словам, самыми популярными направлениями стали Краснодарский край, Крым и Ставрополье.
Также популярны Московская и Тюменская области, Алтай, регионы вдоль Волги, Казань и Санкт-Петербург.
Ранее премьер-министр Михаил Мишустин утвердил правила кешбэка за покупку туров по России.
Программа стартовала в ночь на 21 августа и продлится неделю. Для получения компенсации тур необходимо оплатить банковской картой МИР, поездка должна быть продолжительностью не менее четырёх ночей и не дешевле 25 тыс. рублей.