Ростуризм назвал условия для получения кешбэка за туры по России

В Ростуризме рассказали, при выполнении каких условий люди смогут получить возврат части средств за туры по России в рамках программы кешбэка.

Об этом говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что возврат средств возможен только в случае приобретения путёвки в интернете и оплаты картой «Мир».

«Тур или проживание должны составлять не менее пяти дней четырёх ночей. Государственная субсидия (кешбэк) на покупку туров и гостиничных услуг по России предоставляется только при использовании карт платёжной системы «Мир» во время оплаты», — указывают в Ростуризме.

Уточняется, что оплачивать путешествие нужно только на странице туроператора или гостиницы в интернете. Наличная оплата или оплата через банковский терминал в офисах туркомпаний или гостиниц в рамках данной программы невозможны.

В ведомстве подчеркнули, что тур надо оплатить онлайн полностью единовременно одним платежом с помощью одной карты «Мир».

«Минимальный размер стоимости путешествия или пакет проживания — 25 000 рублей. При стоимости путешествия менее 24 999 рублей государственная субсидия не выплачивается», — добавили в Ростуризме.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому кешбэк будет начисляться за покупку туров по России продолжительностью не менее пяти ночей и их оплату картой «Мир».

В программе возврата средств за туры по России примут участие все регионы страны. В Крыму программа будет доступна с октября.