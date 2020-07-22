Глава Ростуризма рассказала о программе кешбэка за туры по России
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«При этом поездки в часть регионов, например в Крым и Краснодарский край, которые пользуются повышенным спросом в августе, будут доступны со скидкой начиная с октября», — приводит её слова ТАСС.
Догузова отметила, что можно будет приобрести как пакетные туры, так и отдельно проживание, если турист добирается до места самостоятельно, например на машине.
Программа стартует в начале августа, возврат части средств можно будет получить до конца 2020 года, добавила она.
Ранее премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому кешбэк будет начисляться за покупку туров по России продолжительностью не менее пяти ночей и их оплату картой «Мир».