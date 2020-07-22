Глава Ростуризма рассказала о программе кешбэка за туры по России

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В программе возврата средств за туры по России примут участие все регионы страны, рассказала глава Ростуризма Зарина Догузова.
Глава Ростуризма рассказала о программе кешбэка за туры по России
  • Pixabay

«При этом поездки в часть регионов, например в Крым и Краснодарский край, которые пользуются повышенным спросом в августе, будут доступны со скидкой начиная с октября», — приводит её слова ТАСС.

Догузова отметила, что можно будет приобрести как пакетные туры, так и отдельно проживание, если турист добирается до места самостоятельно, например на машине.

Программа стартует в начале августа, возврат части средств можно будет получить до конца 2020 года, добавила она. 

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому кешбэк будет начисляться за покупку туров по России продолжительностью не менее пяти ночей и их оплату картой «Мир».

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