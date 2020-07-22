В кабмине назвали условия получения кешбэка за покупку туров по России

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Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому кешбэк будет начисляться за покупку туров по России продолжительностью не менее пяти ночей и их оплату картой «Мир».
В кабмине назвали условия получения кешбэка за покупку туров по России
  • РИА Новости

«При стоимости тура от 25 тыс. рублей кешбэк составит 5 тыс. рублей», — заявили в кабмине.

При этом при покупке путёвки стоимостью от 50 тыс. рублей туристам будет возвращён кешбэк в размере 10 тыс. рублей, а за покупку путёвки стоимостью более 75 тыс. рублей — 15 тыс. рублей.

В кабмине добавили, что всего на эти цели выделяется 15 млрд рублей.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что на прошлой неделе кабмин решил дополнительно выделить 15 млрд рублей для частичной компенсации расходов туристам, которые до конца года решат отдохнуть в ряде российских регионов.

Вице-президент Ассоциации туроператоров России Дмитрий Горин в беседе с ФАН прокомментировал это решение.

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