В АТОР оценили идею компенсации расходов туристам за отдых в России

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Вице-президент Ассоциации туроператоров России Дмитрий Горин прокомментировал сообщение о том, что кабмин выделил средства для частичной компенсации расходов туристам, которые до конца года решат отдохнуть в ряде российских регионов.
В АТОР оценили идею компенсации расходов туристам за отдых в России
  • Pixabay

«Есть утверждённый список направлений, который предложен Ростуризмом. Тур необходимо приобретать у туроператора по внутреннему туризму, который входит в соответствующий федеральный реестр», — заявил он в беседе с ФАН.

По его словам, продолжительность поездки должна быть не менее пяти ночей.

Как отметил Горин, возможность получения компенсации распространяется на все виды внутреннего туризма, в том числе водно-речной, экологический и культурно-познавательный.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что на прошлой неделе кабмин решил дополнительно выделить 15 млрд рублей на развитие внутреннего туризма.

Как сообщало ФБА «Экономика сегодня», власти Анапы и Ярославской области оценили ситуацию с туризмом на фоне пандемии.

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