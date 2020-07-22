В АТОР оценили идею компенсации расходов туристам за отдых в России
- Pixabay
«Есть утверждённый список направлений, который предложен Ростуризмом. Тур необходимо приобретать у туроператора по внутреннему туризму, который входит в соответствующий федеральный реестр», — заявил он в беседе с ФАН.
По его словам, продолжительность поездки должна быть не менее пяти ночей.
Как отметил Горин, возможность получения компенсации распространяется на все виды внутреннего туризма, в том числе водно-речной, экологический и культурно-познавательный.
Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что на прошлой неделе кабмин решил дополнительно выделить 15 млрд рублей на развитие внутреннего туризма.
Как сообщало ФБА «Экономика сегодня», власти Анапы и Ярославской области оценили ситуацию с туризмом на фоне пандемии.