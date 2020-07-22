Туристам за отдых в ряде регионов России частично возместят расходы

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Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что кабмин выделил средства для частичной компенсации расходов туристам, которые до конца года решат отдохнуть в ряде российских регионов.
Туристам за отдых в ряде регионов России частично возместят расходы
  • Reuters

Он рассказал, что на прошлой неделе кабмин решил дополнительно выделить 15 млрд рублей на развитие внутреннего туризма.

«Эти деньги пойдут на частичную компенсацию расходов людям, которые до конца этого года решат отдохнуть в российских регионах», — сказал премьер.

Мишустин добавил, что Ростуризм уже составил список таких регионов. При этом сумма компенсации туристам будет составлять от 5 тыс. до 15 тыс. рублей в зависимости от тура.

Ранее глава Ростуризма Зарина Догузова в беседе с kp.ru оценила спрос на внутренние направления.

RT ведёт прямую трансляцию выступления Мишустина в Госдуме.

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