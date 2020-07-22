Мишустин: Россия справляется с коронавирусом лучше многих стран

Короткая ссылка
Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что Россия справляется с коронавирусной инфекцией лучше многих других стран.
Мишустин: Россия справляется с коронавирусом лучше многих стран
  • © Александр Астафьев
  • РИА Новости

Об этом он сказал в ходе выступления с отчётом о результатах деятельности кабинета министров за 2019 год в Госдуме.

«Теперь можно уверенно сказать: Россия справляется с коронавирусной инфекцией лучше многих стран», — сказал Мишустин.

Также он заявил, что основные принятые в России меры по борьбе с COVID-19 были своевременными и правильными.

Мишустин отметил, что «российские специалисты одними из первых в мире создали эффективные тест-системы и вплотную приступили к разработке вакцины от коронавируса».

RT ведёт прямую трансляцию выступления Мишустина.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить