В Крыму оценили идею кешбэка за туры по России
- globallookpress.com
«Это положительная инициатива. Введение денежного кешбэка за покупку туров по России станет толчком для развития внутреннего туризма. Крыму это позволит расширить рамки туристического сезона, увеличив загрузку объектов размещения в осенне-зимние месяцы», — приводит РИА Новости его слова.
Накануне премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому кешбэк будет начисляться за покупку туров по России продолжительностью не менее пяти ночей и их оплату картой «Мир».
В программе возврата средств за туры по России примут участие все регионы страны. В Крыму программа будет доступна с октября.