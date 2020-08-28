Ростуризм не исключил повторения программы кешбэка
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«Мы благодарны бизнесу за поддержку программы и обратную связь. Программа работает и уже показала свою эффективность в части симулирования спроса на низкий сезон. Мы не исключаем повторения программы в этом году», — приводит РИА Новости сообщение.
Ранее глава Ростуризма Зарина Догузова рассказала, что программой кешбэка за туры по России воспользовались 50 тыс. россиян.
Программа стартовала в ночь на 21 августа и продлится до полуночи 28 августа.
Для получения компенсации тур необходимо оплатить банковской картой МИР, поездка должна быть продолжительностью не менее четырёх ночей и не дешевле 25 тыс. рублей.