Ростуризм не исключил повторения программы кешбэка

Федеральное агентство по туризму допускает повторение акции продаж туров по России с кешбэком в 2020 году. Об этом заявили в пресс-службе ведомства.

«Мы благодарны бизнесу за поддержку программы и обратную связь. Программа работает и уже показала свою эффективность в части симулирования спроса на низкий сезон. Мы не исключаем повторения программы в этом году», — приводит РИА Новости сообщение.

Ранее глава Ростуризма Зарина Догузова рассказала, что программой кешбэка за туры по России воспользовались 50 тыс. россиян.

Программа стартовала в ночь на 21 августа и продлится до полуночи 28 августа.

Для получения компенсации тур необходимо оплатить банковской картой МИР, поездка должна быть продолжительностью не менее четырёх ночей и не дешевле 25 тыс. рублей.