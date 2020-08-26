Омские врачи рассказали, что 44 часа боролись за жизнь Навального

Омские врачи боролись за жизнь Алексея Навального в течение 44 часов. Об этом говорится в открытом письме от медиков региона.

Пятеро медиков написали открытое письмо о ситуации с Навальным, в котором прокомментировали заявления в адрес врачей и высказали своё отношение к произошедшему, пишет РИА Новости.

Как говорится в письме, невозможно отрицать факт, что именно благодаря профессионализму специалистов омской медицины Навальный остался жив.

По словам медиков, через 16 минут после получения сигнала с самолёта машина скорой прибыла в аэропорт.

«В течение 44 часов врачи боролись за его жизнь. Это факт, который невозможно отрицать», — говорится в письме.

В нём также отмечается, что сторонники Навального «пытаются всячески очернить тех, кто спас ему жизнь».

«Люди, не имеющие медицинского образования, ставят диагнозы, рассуждают о лечении, манипулируют информацией», — указывают медики.

Они отметили, что никто из этих людей не был свидетелем состояния Навального и не знаком с результатами обследований.

«По сути, мы столкнулись с таким явлением, как «политический» диагноз, которое не имеет никакого отношения к медицине», — пишут авторы письма.

Ранее в Министерстве иностранных дел России назвали оскорбительными заявления в адрес омских врачей о попытках «сокрыть истину» в ситуации с Навальным.

Кроме того, в Кремле заявляли, что выступают категорически против приклеивания ярлыков в данной ситуации, подчёркивая, что заинтересованы в выяснении причин произошедшего.