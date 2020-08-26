Опрос: 31% родителей возьмут выходной 1 сентября
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- РИА Новости
Выяснилось, что 31% опрошенных родителей планируют взять выходной или отпуск на 1 сентября.
Ещё 17% в этот день собираются отпроситься на полдня и прийти на работу позже.
Большинство опрошенных родителей (52%) не планируют отпрашиваться или брать выходной, чтобы проводить своих детей в школу 1 сентября.
Опрос также показал, что женщины отпрашиваются с работы 1 сентября чаще мужчин (33% и 29% соответственно).
В опросе приняли участие 1,6 тыс. трудоустроенных респондентов.
Ранее в пресс-службе столичного Департамента образования и науки заявили, что линейки в школах Москвы 1 сентября проведут только для первоклассников, для остальных учеников будут организованы классные часы.