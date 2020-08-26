Опрос: 31% родителей возьмут выходной 1 сентября

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Александра Рыкова
Аналитики сервиса по поиску работы SuperJob выяснили у работающих родителей, планируют ли они провожать своих детей в школу в первый день учебного года. Результаты опроса есть в распоряжении RT.
Опрос: 31% родителей возьмут выходной 1 сентября
  • © Виталий Тимкив
  • РИА Новости

Выяснилось, что 31% опрошенных родителей планируют взять выходной или отпуск на 1 сентября.

Ещё 17% в этот день собираются отпроситься на полдня и прийти на работу позже.

Большинство опрошенных родителей (52%) не планируют отпрашиваться или брать выходной, чтобы проводить своих детей в школу 1 сентября.

Опрос также показал, что женщины отпрашиваются с работы 1 сентября чаще мужчин (33% и 29% соответственно).

В опросе приняли участие 1,6 тыс. трудоустроенных респондентов.

Ранее в пресс-службе столичного Департамента образования и науки заявили, что линейки в школах Москвы 1 сентября проведут только для первоклассников, для остальных учеников будут организованы классные часы.

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