Меркель и Макрон прокомментировали госпитализацию Навального

Канцлер Германии Ангела Меркель и французский лидер Эммануэль Макрон прокомментировали ситуацию вокруг Алексея Навального, которого госпитализировали в Омске.

«Должно быть быстро прояснено, как произошла такая ситуация. На этом мы будем настаивать… это должно быть сделано транспарентно», — цитирует ТАСС Меркель.

В свою очередь, Макрон выразил обеспокоенность в связи с госпитализацией Навального и подтвердил готовность оказать поддержку оппозиционеру и его семье.

«По поводу Навального: мы обеспокоены и огорчены ситуацией, в которой он оказался… Информация, которой мы располагаем на данный момент, вызывает крайнюю обеспокоенность, мы продолжим очень пристально следить за ситуацией», — сказал президент Франции.

Он добавил, что обсудил ситуацию с Меркель.

Макрон выразил готовность оказать всю необходимую поддержку «по части медицины, убежища и защиты».

«Разумеется, важно, чтобы стали известны все обстоятельства произошедшего, мы крайне бдительно будем следить за расследованием», — заключил Макрон.

Ранее стало известно о госпитализации Навального.

Как заявляли власти Омска, в региональном аэропорту экстренно сел самолёт, на борту которого находился Навальный.

Скорая доставила пациента одну из больниц города, его остояние тяжёлое.

Врачи при обследовании Навального не выявили у него коронавирусную инфекцию, инсульт и инфаркт.