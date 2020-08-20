Меркель и Макрон прокомментировали госпитализацию Навального
- Reuters
«Должно быть быстро прояснено, как произошла такая ситуация. На этом мы будем настаивать… это должно быть сделано транспарентно», — цитирует ТАСС Меркель.
В свою очередь, Макрон выразил обеспокоенность в связи с госпитализацией Навального и подтвердил готовность оказать поддержку оппозиционеру и его семье.
«По поводу Навального: мы обеспокоены и огорчены ситуацией, в которой он оказался… Информация, которой мы располагаем на данный момент, вызывает крайнюю обеспокоенность, мы продолжим очень пристально следить за ситуацией», — сказал президент Франции.
Он добавил, что обсудил ситуацию с Меркель.
Макрон выразил готовность оказать всю необходимую поддержку «по части медицины, убежища и защиты».
«Разумеется, важно, чтобы стали известны все обстоятельства произошедшего, мы крайне бдительно будем следить за расследованием», — заключил Макрон.
Ранее стало известно о госпитализации Навального.
Как заявляли власти Омска, в региональном аэропорту экстренно сел самолёт, на борту которого находился Навальный.
Скорая доставила пациента одну из больниц города, его остояние тяжёлое.
Врачи при обследовании Навального не выявили у него коронавирусную инфекцию, инсульт и инфаркт.