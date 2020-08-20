В Томской области продлили режим самоизоляции для жителей старше 65 лет

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В Томской области решили продлить режим самоизоляции для жителей старше 65 лет. Мера будет действовать до 6 сентября.
В Томской области продлили режим самоизоляции для жителей старше 65 лет
  • РИА Новости

Об этом сообщает vtomske.ru со ссылкой на региональную администрацию.

Соответствующие изменения внесены в распоряжение губернатора от 18 марта.

Как рассказал управляющий региональным отделением Фонда социального страхования России Дмитрий Панкратов, работающие граждане старше 65 лет смогут оформить ещё один больничный.

Лист нетрудоспособности оформят, если работник не переведён на дистанционную форму труда, не находится в отпуске или на больничном по другому основанию, не находится на оплачиваемых выходных.

«На период действия больничного необходимо соблюдать карантинный режим, не покидать места пребывания», — добавил Панкратов.

Ранее URA.RU сообщало, что в Пермском крае снимаются ограничения на работу практически всех организаций.

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