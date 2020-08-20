В Пермском крае рассказали об отмене карантинных мер

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В Пермском крае снимаются ограничения на работу практически всех организаций, сообщили на заседании регионального оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией.
В Пермском крае рассказали об отмене карантинных мер
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Как сообщает URA.RU, большая часть послаблений начнёт действовать уже с 20 августа, а для учреждений культуры — с 1 сентября.

«Разрешается работа саун и бань. Разрешается работа фуд-кортов в ТЦ и ТРЦ по предоставлению еды на вынос. Возобновляется работа читальных залов и библиотек», — рассказала замруководителя администрации губернатора Пермского края Мария Геворгян.

С 1 сентября возобновляется работа театров и кинотеатров при условии наполнения залов только на 50% и нахождения зрителей в медицинских масках.

Ранее вирусолог, доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн в беседе с НСН рассказал о возможных вариантах развития ситуации с COVID-19.

 

 

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