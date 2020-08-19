Во Владимирской области рассказали о выплатах медикам

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Владимирской области выделили 90,6 млн рублей на стимулирующие выплаты медработникам, оказывающим помощь пациентам с COVID-19, а также находящимся в группе риска.
Во Владимирской области рассказали о выплатах медикам
  • РИА Новости

Об этом сообщает mk.ru со ссылкой на региональную администрацию.

Размер дополнительных выплат зависит от среднемесячного дохода от трудовой деятельности за девять месяцев предыдущего года, от времени работы с указанными пациентами.

Выплаты в размере от 20 до 80% получат сотрудники службы скорой помощи и первичного звена, работающие с COVID-19, выплаты от 30 до 100% — персонал стационаров, в которых лечат пациентов с коронавирусом.

Ранее «Реальное время» сообщало, что в Татарстане продлили финансирование дополнительных выплат медикам.

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