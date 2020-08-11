В Татарстане продлили финансирование дополнительных выплат медикам

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Правительство Татарстана утвердило изменения в порядок финансирования дополнительных выплат врачам и медперсоналу за работу с пациентами с COVID-19.
В Татарстане продлили финансирование дополнительных выплат медикам
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Реальное время».

В новой редакции действие постановления продлено до конца августа. Из документа следует, что порядок обеспечения расходных обязательств будет действовать в апреле — августе 2020 года.

До 31 августа продлён и порядок предоставления субсидий частным медицинским организациям, персонал которых работает с пациентами с коронавирусом.

Ранее телеканал «360» сообщал, что в Московской области рассказали о выплатах медикам, принимающим участие в борьбе с COVID-19.

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