В Татарстане продлили финансирование дополнительных выплат медикам

Правительство Татарстана утвердило изменения в порядок финансирования дополнительных выплат врачам и медперсоналу за работу с пациентами с COVID-19.

Об этом сообщает «Реальное время».

В новой редакции действие постановления продлено до конца августа. Из документа следует, что порядок обеспечения расходных обязательств будет действовать в апреле — августе 2020 года.

До 31 августа продлён и порядок предоставления субсидий частным медицинским организациям, персонал которых работает с пациентами с коронавирусом.

Ранее телеканал «360» сообщал, что в Московской области рассказали о выплатах медикам, принимающим участие в борьбе с COVID-19.