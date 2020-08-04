В Подмосковье рассказали о выплатах медикам

В Московской области рассказали о выплатах медикам, принимающим участие в борьбе с COVID-19.

Об этом сообщает телеканал «360».

К 23 июля медработникам перечислили 3 млрд рублей. Такие президентские выплаты получили 24,5 тыс. человек. Правительство также выделило дополнительные 2,2 млрд рублей, которые были распределены между 41,5 тыс. медиков.

Ещё почти 61 тыс. врачей получили региональную доплату. Общая сумма материальной поддержки от Подмосковья составила 6 млрд рублей.

Ранее эпидемиолог Олег Юрин, старший научный сотрудник российского Федерального научно-методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом, в беседе с НСН оценил ситуацию с распространением коронавирусной инфекции.