В Совфеде оценили идею выходного дня для семей первоклассников

Первый зампред комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский прокомментировал в беседе с RT предложение главы Института прогрессивного образования Анны Маркс о выделении 1 сентября дополнительного оплачиваемого выходного для родителей первоклассников.

«Эта мера с точки зрения бюджета ляжет прежде всего на плечи региональных бюджетов, что является для них серьёзной тратой. С морально-этической точки зрения было бы неплохо, чтобы родители могли 1 сентября провести именно таким образом, чтобы дети почувствовали этот праздник. Но вопросы бюджетирования требуют отдельного рассмотрения», — подчеркнул Рязанский.

Сенатор отметил, что данный вопрос требует дополнительного изучения.

«Я думаю, что, скорее всего, по жизни будет немного иначе. Конечно, родители будут отпрашиваться на несколько часов для того, чтобы детей проводить в школу, и, как правило, работодатели относятся к этому с пониманием, без дополнительного оформления», — заключил парламентарий.

Ранее Маркс направила предложение вице-премьеру России Татьяне Голиковой о выделении 1 сентября дополнительного оплачиваемого выходного родителям первоклассников.

В письме отмечается, что, согласно проведённому институтом опросу, 56% родителей намерены проводить ребёнка в первый класс. 83% при этом заявляют, что для этого им пришлось бы брать отгул или отпуск за свой счёт. В то же время 37% родителей не имеют возможности отпроситься с работы из-за риска снижения доходов, специфики деятельности или неизбежного отказа руководства.