Премьер-министр России Михаил Мишустин прибыл в Магадан в рамках недельного рабочего визита на Дальний Восток, сообщает ТАСС.

Согласно графику, Мишустин планирует осмотреть социальные и инфраструктурные объекты города и провести встречу с губернатором Магаданской области Сергеем Носовым.

Кроме того, ожидается его визит в Магаданский морской порт и встреча с представителями рыболовецких компаний области, а также посещение регионального онкологического диспансера.

Ранее Мишустин посетил Рыболовецкий колхоз им. В.И. Ленина на Камчатке.

Он пообещал доложить российскому президенту Владимиру Путину об инициативах жителей Дальнего Востока после возвращения из поездки по региону.