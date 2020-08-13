Мишустин прибыл с рабочим визитом на Дальний Восток

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Российский премьер-министр Михаил Мишустин прибыл на Чукотку в рамках недельного рабочего визита на Дальний Восток.
Мишустин прибыл с рабочим визитом на Дальний Восток
  • © РИА Новости / Дмитрий Астахов

Как отметили в пресс-службе кабмина, премьер в Анадыре осмотрит ряд социальных и производственных объектов, а также встретится с главой Чукотки Романом Копиным.

«Очень важно, чтобы врачи, когда они приезжают на Чукотку, находили здесь свою вторую родину, могли здесь качественно работать, получить все необходимые условия для жизни и получить возможность профессионального совершенствования», — приводит РИА Новости слова Мишустина на встрече с врачами Чукотской окружной больницы.

Ранее президент России Владимир Путин на встрече с врио губернатора Камчатского края Владимиром Солодовым поручил разобраться с проблемой высоких цен на Камчатке.

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