Путин поручил разобраться с проблемой высоких цен на Камчатке

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Президент России Владимир Путин на встрече с врио губернатора Камчатского края Владимиром Солодовым поручил разобраться с проблемой высоких цен на Камчатке.
Путин поручил разобраться с проблемой высоких цен на Камчатке
  • РИА Новости

«Уровень доходов граждан на Камчатке по сравнению с другими регионами неплохо смотрится, восьмое место в стране. Но очень высокий уровень цен, и реальные доходы не такие уж и большие получаются», — приводит Интерфакс его слова.

Он отметил, что «нужно самым внимательным образом посмотреть на монополистов, которые работают на Камчатке».

При этом президент заметил, что понимает издержки, которые влияют на уровень цен.

Ранее сообщалось, что премьер-министр России Михаил Мишустин совершит рабочую поездку на Дальний Восток 13—18 августа, в рамках которой посетит Камчатку.

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