Мишустин выразил благодарность правительству Камчатки

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Премьер-министр России Михаил Мишустин выразил благодарность врио губернатора Камчатского края Владимиру Солодову за активную работу.
Мишустин выразил благодарность правительству Камчатки
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«Хочу вам сказать спасибо за те активные действия, которые вы предпринимаете», — цитирует ТАСС Мишустина.

Он отметил, что ситуация в регионе «непростая».

Премьер также поблагодарил врио губернатора за тёплый приём.

Ранее Михаил Мишустин заявил в ходе совещания по электроэнергетике и вопросам газификации ДФО, что «необходимо как можно скорее актуализировать и утвердить новые региональные программы газификации» регионов ДФО.

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