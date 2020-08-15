Мишустин выразил благодарность правительству Камчатки
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«Хочу вам сказать спасибо за те активные действия, которые вы предпринимаете», — цитирует ТАСС Мишустина.
Он отметил, что ситуация в регионе «непростая».
Премьер также поблагодарил врио губернатора за тёплый приём.
Ранее Михаил Мишустин заявил в ходе совещания по электроэнергетике и вопросам газификации ДФО, что «необходимо как можно скорее актуализировать и утвердить новые региональные программы газификации» регионов ДФО.