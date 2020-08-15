Мишустин выразил благодарность правительству Камчатки

Премьер-министр России Михаил Мишустин выразил благодарность врио губернатора Камчатского края Владимиру Солодову за активную работу.

«Хочу вам сказать спасибо за те активные действия, которые вы предпринимаете», — цитирует ТАСС Мишустина.

Он отметил, что ситуация в регионе «непростая».

Премьер также поблагодарил врио губернатора за тёплый приём.

Ранее Михаил Мишустин заявил в ходе совещания по электроэнергетике и вопросам газификации ДФО, что «необходимо как можно скорее актуализировать и утвердить новые региональные программы газификации» регионов ДФО.