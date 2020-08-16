Собянин рассказал о планах по вакцинации от гриппа в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин в эфире «Россия 1» рассказал о планах по вакцинации от гриппа в столице.

По его словам, число жителей Москвы, которых планируется привить от гриппа в этом году, должно быть не меньше прошлогоднего — 7 млн.

«И в этом году этот объём как минимум надо повторить и делать его раньше, потому что всё равно есть какой-то период времени, когда вакцина должна сработать. Поэтому начнём это с 1 сентября», — цитирует его ТАСС.

Ранее телеканал «360» информировал о ходе подготовки к началу вакцинации от гриппа в Московской области.