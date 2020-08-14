Собянин отметил рост случаев ОРВИ и гриппа в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин в интервью телеканалу «Россия 1» заявил, что в столице наблюдается рост числа случаев заболевания ОРВИ, гриппом и нековидными пневмониями.

«Мы уже сегодня видим рост ОРВИ, гриппа и частично даже пневмоний — не коронавирусных, а обычных пневмоний», — цитирует его ТАСС.

В связи с этим Собянин призвал как можно раньше делать прививку от гриппа.

«Конечно, когда это всё разовьётся в такую серьёзную стадию, наложение двух инфекционных процессов ничего хорошего не даст, поэтому надо как можно раньше, как можно больше прививаться от гриппа», — считает мэр Москвы.

Ранее телеканал «360» передавал о ходе подготовки к началу вакцинации от гриппа в Московской области.