Собянин отметил рост случаев ОРВИ и гриппа в Москве

Короткая ссылка
Мэр Москвы Сергей Собянин в интервью телеканалу «Россия 1» заявил, что в столице наблюдается рост числа случаев заболевания ОРВИ, гриппом и нековидными пневмониями.
Собянин отметил рост случаев ОРВИ и гриппа в Москве
  • РИА Новости

«Мы уже сегодня видим рост ОРВИ, гриппа и частично даже пневмоний — не коронавирусных, а обычных пневмоний», — цитирует его ТАСС.

В связи с этим Собянин призвал как можно раньше делать прививку от гриппа.

«Конечно, когда это всё разовьётся в такую серьёзную стадию, наложение двух инфекционных процессов ничего хорошего не даст, поэтому надо как можно раньше, как можно больше прививаться от гриппа», — считает мэр Москвы.

Ранее телеканал «360» передавал о ходе подготовки к началу вакцинации от гриппа в Московской области.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить