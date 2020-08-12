Власти Московской области рассказали о подготовке к началу вакцинации от гриппа

Главный внештатный эпидемиолог областного Министерства здравоохранения Зинаида Труш рассказала о подготовке к периоду вакцинации от гриппа в Подмосковье, который начнётся в сентябре.

Об этом сообщает телеканал «360».

«Стоит задача — привить более 60% населения. То есть цель на этот год — привить свыше 1 млн человек. Более полумиллиона — это дети», — сказала Зинаида Труш.

Она подчеркнула важность и необходимость такой вакцинации с учётом эпидемиологической ситуации. Благодаря этому, как отметила Труш, существенно снижается риск заболевания гриппом. Он всё равно остаётся, но прививка защитит в среднем на 80—90%.

«Все вакцины будут отечественного производства и с учётом сезонного гриппа. То есть состав будет соответствовать тому сезону, который циркулирует в этом году», — уточнила эпидемиолог.

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